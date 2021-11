Amedeo Goria, fuori dalla Casa del GF Vip, intervistato tra le pagine di Novella 2000, ha svelato di certe alleanze di follower tra i concorrenti attualmente in gioco nella residenza più spiata di Cinecittà.

Io tendo sempre a credere alle persone. Come all’interno della Casa: ad aver saputo di certi giochi di alleanze legate ai follower sui social, io oggi sarei potuto essere ancora in gara. Ci sono state delle alleanze con lo scopo di far eliminare le persone e che continuano da parte di personaggi come Soleil, Davide Silvestri e Alex Belli, che hanno una forza ‘elettorale’ di follower che possono condizionare il televoto.