L’alleanza di Soleil e Sophie contro Gianmaria: l’appello per farlo uscire

Soleil Sorge e Sophie Codegoni si stanno allenando per cercare di buttare fuori Gianmaria Antinolfi, in nomination insieme a Nicola Pisu (dopo la durissima frase nei confronti della Trevisan) e Miriana.

Gli hanno chiesto se vorrebbe uscire? Ecco, è andata in fumo la mia nomination su Gianmaria. Bimbe unitevi, l’unione fa la forza. Dai, anche quelle di Sophie unite tutte contro Gianmaria, via, via, via. Almeno una volta ci uniamo in qualcosa. Povero Gianmaria? Ma povero di che? Basta, basta.