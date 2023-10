Beatrice Luzzi e Heidi Baci sono tra le concorrenti più interessanti di questo Grande Fratello, non prendiamoci in giro. Così come la “potenza” femminile di questa edizione, prevale a mani basse sul cast maschile.

L’alleanza tra Beatrice e Heidi al Grande Fratello è “veramente speciale”

Piacciano o meno (a noi, no se lo volete sapere…), anche personalità come Rosy, Anita e Giselda, riescono a catturare l’attenzione del pubblico piuttosto che caratteri come quelli di Marco (l’avete mai sentito parlare?) Arnold, Lorenzo e Giuseppe (c’erano grandi aspettative sugli ultimi due).

Beatrice e Fiordaliso si sono confidate in tugurio parlando proprio di Heidi: “Io ho fatto il tugurio con lei. All’inizio ho detto: ‘mamma mia, questa è una gatta morta’. Invece sono stata con lei e Alex qua ed ho capito subito chi era”, ha svelato Marina.

Beatrice, d’accordo con l’amica, ha aggiunto:

Pensa che a me me l’hanno chiesto dopo mezza giornata ed ho detto: ‘E’ tostissima, solida, non deve dimostrare niente a nessuno’.

Pronta la replica di Fiorda:

E’ bello starci insieme. E’ molto divertente… ma tutti i ragazzi però dai, tutti.

E Beatrice ha concluso:

Sì, sì però Heidi è veramente speciale.