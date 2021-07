Dopo la partita Italia-Spagna che ha fatto volare gli Azzurri in finale, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, sarebbe stata sommersa da insulti, minacce e frasi vergognose. L’influencer e modella italiana, sposata con il calciatore spagnolo, si è ritrovata travolta dall’odio social ormai fuori controllo. La situazione è diventata così insostenibile che la stessa Alice è intervenuta su Instagram nelle passate ore.

Se buona parte degli italiani hanno esultato per la vittoria degli Azzurri di Mancini contro la Spagna a Euro 2020, un’altra fetta, quella che rappresenta la parte malata e tossica dei social, ha pensato bene di sfogare le proprie frustrazioni con parole cariche di odio e minacce di morte rivolte non solo ad Alice Campello ma anche ai suoi tre figli.

Frasi assolutamente irripetibili ma che Alice ha voluto riportare su Instagram, attraverso le sue Stories, con tanto di nomi degli autori. Quindi ha voluto lasciare un suo pensiero:

Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile.