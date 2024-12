Dopo essere stata rifiutata da Helena Prestes, Zeudi Di Palma ha reagito male facendo un errore: baciare Alfonso D’Apice (che ha raccontato tutto al resto degli inquilini del Grande Fratello).

Alfonso, durante un momento di chiacchiere con Javier, Giglio, Emanuele e Bernardo, ha confidato al resto dei coinquilini di aver baciato Zeudi:



Zeudi D’Anna, nel frattempo, si è confidata con Chiara svelato di aver fatto un “guaio”, riferendosi proprio al bacio che si è scambiata con Alfonso durante un momento di intimità nella Casa del Grande Fratello.

No, non ci è rimasta male. Ok, sarà.

Nella parte finale Zeudi dice: puo darsi pure che è un momento. Chiara dice se non scatta non scatta, su quale pianeta scatta dopo?

Zeudi risponde: è successo che… un guaio (si riferisce al limone con Alfonso)#GrandeFratello pic.twitter.com/Ciz8iZjgJT

— Violett926 (@violett926) December 26, 2024