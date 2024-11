“Alfonso e Stefano sono due cornuti!”, Antonio Fico racconta altri retroscena su Federica Petagna dopo l’incontro al GF

Martedì scorso, durante la diretta del Grande Fratello, Federica Petagna ha ricevuto una visita inaspettata: Antonio Fico, cugino di Titty Scialò e sua ex frequentazione. Questo incontro ha scatenato un vortice di polemiche, rivelando dettagli inediti sulla vita sentimentale della gieffina e generando tensioni tra i protagonisti del reality.

Antonio Fico e la sua verità su Federica Petagna

Durante queste settimane nella Casa, Federica aveva ridimensionato il rapporto con Fico, definendolo un semplice bacio durante una serata. Antonio, però, ha raccontato una versione completamente diversa, svelando particolari di una frequentazione durata tre settimane.

Intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più su Radio Radio, Fico ha dichiarato: “Non c’è stato solo un bacio, ma una frequentazione. In quelle tre settimane ci baciavamo, non abbiamo mai dormito insieme, ma è stata più di una semplice serata”.

Secondo Antonio, la relazione si è interrotta perché Federica non voleva che Stefano Stediosi, all’epoca già presente nella sua vita, lo scoprisse.

Le accuse contro Alfonso D’Apice

Antonio non ha risparmiato critiche nemmeno a Alfonso D’Apice, attuale interesse amoroso di Federica. Durante la diretta, Fico è stato interrotto proprio da Alfonso, che lo ha invitato a tornare “a preparare cornetti”, generando un acceso scontro.

Antonio ha commentato così:v“Non so se Federica sentisse anche Alfonso in quel periodo. Lei diceva di no, ma tante cose che ha detto si sono rivelate bugie. Io volevo solo fargli aprire gli occhi: se la tua ragazza bacia un altro, non è bello neanche per la tua immagine”.

Show o verità?

Sul rapporto tra Federica e Alfonso, Fico si è mostrato scettico, insinuando che i due possano agire per “show”: “Se hai problemi di coppia non vai a risolverli in televisione. Può essere che Federica sia innamorata di Alfonso, ma anche della televisione. Dopo quello che ho visto, sembra tutto molto organizzato”.

Antonio ha poi aggiunto di essere stato coinvolto nel programma per aver ricevuto una chiamata dalla produzione: “Il Grande Fratello ha voluto conferme e mi ha chiamato. Sfido chiunque a non andare, ma non mi hanno dato modo di parlare perché Alfonso ha fatto quel macello”.

Le dichiarazioni di Antonio Fico gettano nuova luce sul rapporto tra Federica, Stefano e Alfonso, alimentando il dibattito sul confine tra realtà e spettacolo al Grande Fratello.

Cosa succederà nelle prossime puntate?