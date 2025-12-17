Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Corona

Dopo ore di clamore mediatico, Alfonso Signorini ha scelto di intervenire pubblicamente in merito alle pesanti accuse lanciate da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, il format diffuso su YouTube dall’ex re dei paparazzi.

Le parole al Corriere

Il conduttore e autore del Grande Fratello, contattato da Il Corriere della Sera, ha deciso di mantenere una linea di assoluta cautela: “Non parlo di questo. Preferisco non entrare nel merito della vicenda. Ho già messo tutto in mano ai miei legali”, ha dichiarato.

Le parole di Signorini arrivano dopo la diffusione di un video che ha acceso un vero e proprio terremoto mediatico. Nel suo racconto, Corona parla di un presunto sistema legato al mondo televisivo, sostenendo che alcuni giovani aspiranti concorrenti sarebbero stati avvicinati con promesse di visibilità, ruoli televisivi o accesso a programmi come il Grande Fratello, in cambio di attenzioni personali e messaggi dal tono intimo.

Nel video, intitolato Il prezzo del successo, Corona mostra chat, foto e filmati – opportunamente oscurati per motivi di privacy – che, secondo la sua versione, testimonierebbero i rapporti tra Signorini e alcuni ragazzi. Tra questi viene citato anche Antonio Medugno, content creator napoletano ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, definito da Corona il “caso zero”, che nelle ultime ore ha avuto una reazione, clicca qui per recuperare.

Medugno, inizialmente, aveva ridimensionato la vicenda parlando di semplici messaggi affettuosi e contatti legati al lavoro, negando qualsiasi coinvolgimento fisico. Successivamente, però, il materiale sarebbe stato consegnato al suo ex manager, Alessandro Piscopo, che ha confermato l’esistenza di una cena e di messaggi dal tono personale, pur escludendo una relazione vera e propria.

La bufera ha avuto conseguenze immediate anche sui social: Medugno ha chiuso i commenti sui suoi profili Instagram e TikTok per arginare l’ondata di messaggi e polemiche scoppiate dopo la pubblicazione del video.

Ora, mentre il dibattito continua a infiammare il web e il mondo dello spettacolo, la parola passa agli avvocati. Alfonso Signorini ha scelto il silenzio pubblico, lasciando che siano le sedi legali a fare chiarezza su una vicenda che promette di far discutere ancora a lungo.