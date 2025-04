Alfonso Signorini rivela: due ex gieffini si starebbero frequentando dopo il Grande Fratello, chi sono

Colpo di scena per i fan del Grande Fratello: Alfonso Signorini ha svelato che due ex concorrenti dell’ultima edizione del reality di Canale 5 si stanno frequentando lontano dalle telecamere. Si tratta di Amanda Lecciso e dell’attore spagnolo Iago Garcia. L’annuncio è arrivato a sorpresa nel corso della puntata del 10 aprile di Boom!, il nuovo programma condotto dallo stesso Signorini.

Signorini conferma: “Tra Amanda e Iago c’è una bella frequentazione”

Durante una chiacchierata in studio con Loredana Lecciso — sorella di Amanda — Alfonso Signorini ha sganciato la bomba: “Ti do uno spoiler: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”. Parole che non lasciano spazio a dubbi, confermando i sospetti nati nei giorni scorsi dopo un commento enigmatico di Stefania Orlando, altra ex gieffina.

Dalla Casa al cuore: come è nata la complicità tra Amanda e Iago

All’interno della Casa del Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia avevano mostrato una bella intesa, anche se la loro relazione sembrava più una profonda amicizia che un flirt. I fan più attenti, però, avevano notato uno speciale feeling tra i due, nonostante Iago fosse stato inizialmente accostato proprio a Stefania Orlando dopo il suo ripescaggio nel gioco.

In molti avevano “shippato” Stefania e Iago sui social, complice anche un bacio della buonanotte che la Orlando stessa aveva raccontato. Tuttavia, l’ex Vippona aveva più volte smentito l’ipotesi di una storia d’amore.

Amanda Lecciso, amore lontano dai riflettori

Durante il suo percorso nella Casa, Amanda Lecciso aveva conquistato la simpatia del pubblico e dei coinquilini, mantenendo però un profilo discreto in fatto di legami sentimentali. Non si era mai lasciata andare a flirt evidenti, preferendo forse tenere separata la vita privata dal contesto televisivo.

Oggi, fuori dal Grande Fratello, Amanda sembra aver trovato un nuovo equilibrio… e forse anche l’amore. La frequentazione con Iago Garcia sarebbe ancora agli inizi, ma già promette di far sognare i fan.