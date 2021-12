Alfonso Signorini ha risposto a due lettrici di Chi Magazine che gli hanno scritto una lettera con protagonista Soleil Sorge, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. E se una punta il dito contro, l’altra ne tesse le lodi.

Alfonso Signorini ha voluto rispondere ad entrambe svelando cosa ne pensa di Soleil e del suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip:

Care Ileana e Adriana, come potete vedere attraverso le vostre due lettere, La Stasy divide il pubblico a metà. C’è chi la ama e la sostiene, c’è chi non la sopporta e non vede l’ora che sia fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il che è tipico di tutte le personalità più forti, quelle che lasciano sempre un segno dietro di sé e che non seminano mai indifferenza. Farà strada la ragazza, ne sono assolutamente convinto. Un caro saluto!