Alfonso Signorini interviene su Katia Ricciarelli: “Non è un comodino!”

Katia Ricciarelli divide i telespettatori del Grande Fratello Vip. Sull’ultimo numero del settimanale Chi, il direttore Alfonso Signorini ha risposto come sempre alle lettere dei lettori, alcune delle quali si sono incentrate proprio sulla cantante lirica.

In una delle lettere inviate a Signorini, Katia Ricciarelli sarebbe accusata di poter dire ciò che desidera:

Una seconda lettrice si è detta commossa dalle parole della Ricciarelli dette in confessionale, paragonando la donna ad un albatros:

Katia, che per età e vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, ora si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano […] E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza.