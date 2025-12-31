Aperte le indagini su Signorini, la sua reazione e prime parole

Indagine su Alfonso Signorini, parlano i legali: “È sereno, accuse senza fondamento”

La Procura di Milano ha avviato martedì 30 dicembre 2025 un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini in seguito alla denuncia depositata il 24 dicembre da Antonio Medugno. Le ipotesi di reato contestate sono estorsione e violenza. Dopo la notizia dell’autosospensione del conduttore da Mediaset e la successiva apertura del fascicolo giudiziario, i suoi avvocati sono intervenuti pubblicamente con dichiarazioni rilasciate sia al Tg1 sia all’agenzia di stampa La Presse.

Attraverso una nota diffusa da La Presse, i legali hanno voluto chiarire lo stato d’animo del loro assistito e respingere con decisione le accuse. Secondo quanto riferito dall’avvocato Domenico Aiello, Signorini sarebbe tranquillo e non preoccupato dall’evoluzione della vicenda giudiziaria:

“Sono accuse irreali e balorde, così come sono balordi gli autori della denuncia. Nei confronti di questa denuncia abbiamo zero preoccupazioni. – afferma Domenico Aiello – In queste accuse non vi è alcuna base reale. Ho sentito Alfonso, è tranquillo, assolutamente tranquillo. Ci ho parlato per diverse ore. Signorini non sarebbe capace di usare violenza nemmeno contro una zanzara d’estate. Siamo a completa disposizione della Procura“.

Dalle ricostruzioni emerse, e anche secondo quanto dichiarato dall’avvocato Andrea Righi e da Valeria Marini, Signorini sarebbe maggiormente colpito dal clima di ostilità generatosi sui social network piuttosto che dalle accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno. Accuse che il conduttore ha già respinto tramite i suoi difensori. In un comunicato recente, il suo entourage parla infatti di una “campagna basata su falsità e creata per cercare di distruggere la reputazione e la carriera del conduttore“.

Le dichiarazioni al Tg1: “Un passaggio necessario”

Nel corso dell’edizione serale delle 20:00 del Tg1 del 30 dicembre 2025, la giornalista Claudia Antinoro ha dedicato un servizio all’apertura delle indagini, ricostruendo le tappe principali della vicenda giudiziaria che coinvolge il presentatore.

Nel servizio si spiega come l’iscrizione nel registro degli indagati rappresenti una conseguenza diretta della denuncia presentata da Medugno, modello e tiktoker 27enne, e come l’inchiesta abbia origine dalle rivelazioni emerse durante una puntata di un programma online condotto da Fabrizio Corona. Proprio nell’ambito di quell’inchiesta, l’abitazione di Corona è stata perquisita e sono stati sequestrati chat, foto e video; lo stesso Corona risulta indagato per diffusione di immagini e video sessualmente espliciti.

Durante il servizio del Tg1 trovano spazio anche le parole degli avvocati di Signorini, che ribadiscono la loro posizione difensiva:

“L’apertura delle indagini è un atto dovuto, anche a tutela dell’indagato, che intanto si è autosospeso da Mediaset. Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto gli autori della denuncia“.