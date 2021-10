Alfonso Signorini, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato della sua relazione d’amore con Paolo, il suo compagno da ben 19 anni. Nonostante il grande amore, la coppia vive anche una vita parallela.

Noi ci rispettiamo molto. Abbiamo due vite parallele e abbiamo molta autonomia, ognuno ha la sua casa, la sua vita. Abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene e so che io ci sono per lui e lui per me. Abbiamo fatto tanta vita insieme. A volte litighiamo anche in modo furibondo e poi non ci sentiamo. Mia mamma amava Paolo. Se n’è andata con la sua maglietta addosso, ed è stato un gesto che lei ha voluto fare.