Alfonso Signorini ha risposto ad una lettera di una lettrice di Chi Magazine esprimendo il suo parere su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, la coppia più bella e vera nata da questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Manuel e Lulù? Una delle coppie più belle mai nate nella storia del Grande Fratello Vip. Auguro anch’io lunga vita insieme a questi due ragazzi che ho fortemente voluto nel programma e che fin dal primo giorno mi hanno colpito per la loro genuinità.

Oggi non è facile trovare tanta purezza di sentimento, in un mondo che corre tanto in fretta e che brucia qualsiasi emozione. Lei lo ha capito e sto, mi creda, dalla sua parte.