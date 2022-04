Alfonso Signorini oggi si è dedicato agli estimatori su Instagram rispondendo alle loro domande. Tra queste, anche una che riguarda Tommaso Zorzi e il loro rapporto dopo il Grande Fratello Vip.

“Se sono rimasto in contatto con Tommaso Zorzi?”, parla Signorini

Se ho contatti con Tommaso Zorzi? Ci siamo sentiti due giorni fa. Tommy è un ragazzo in gamba, sono sicuro che lo aspettano grandi soddisfazioni.

E e Alfonso ha svelato di essere rimasto in contatto con Tommy, per quanto riguarda la sesta edizione finita il mese scorso, il conduttore del GF Vip ha raccontato di essere in contatto con le sorelle Selassiè ma non con Soleil:

Che rapporto ho con la Sorge? Nessuno. Purtroppo.

Quel “purtroppo”, quindi, lascia intuire il dispiacere di Alfonso nella mancanza di contatti con l’ex concorrente.

Alfonso Signorini ha parlato anche degli altri ex protagonisti della sesta edizione del GF Vip:

Cosa ne penso di Alessandro e Sophie? Matti e simpatici! Se mi mancano le sorelle Selassiè? No perché le sento spesso. Se mi manca Alex Belli? Diciamo che se mi mancasse avrei qualche problemino da risolvere.