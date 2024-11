Alfonso e Federica si sono baciati al GF: confessione bomba – VIDEO

Nervosismo, silenzi e isolamento: gli ultimi giorni di Alfonso D’Apice al Grande Fratello sono stati caratterizzati da un evidente cambiamento d’umore. Molti telespettatori hanno inizialmente attribuito il suo comportamento all’ingresso di Stefano Tediosi, nuovo compagno della sua ex fidanzata Federica Petagna. Tuttavia, la verità è emersa solo ieri notte, quando Alfonso si è confidato con Jessica Morlacchi, rivelando un retroscena inaspettato: lui e Federica si sono baciati nella casa.

Durante una conversazione privata con Jessica, Alfonso ha spiegato il motivo del suo disagio: “Parla di cosa è successo qua. Non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Sì, ci siamo baciati… capito, quello mi ha… prima fa in un modo e poi in un altro. Per questo sono arrabbiato. Non voglio mettere in cattiva luce lei. E’ successo sotto le coperte”.

Il gieffino ha chiarito che è stata Federica a prendere l’iniziativa, avvicinandosi a lui sotto le coperte.

attenzione! ⚠️ alfonso ha appena confessato che lui e federica si sono baciati il giorno prima che entrasse stefano!#grandefratello pic.twitter.com/IHvegJr4CK — threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) November 17, 2024

Jessica Morlacchi dice la sua

Jessica non ha esitato a commentare la situazione, cercando di rassicurare il coinquilino: “Prima di entrare qua siete andati a letto insieme? Io faccio domande a bomba, scusami… Ok, vi siete baciati. Eh, così le cose cambiano”.

Ha poi aggiunto con tono deciso: “E allora grazie al cavolo che sei arrabbiato. Tu devi fare le cose tue, non metti in cattiva luce lei. Siete stati insieme otto anni, può capire un bacio. Ma adesso sei arrabbiato e ci sta!”.

La vicenda lascia un’inevitabile tensione nella casa, soprattutto alla luce del rapporto tra Alfonso e Stefano, che potrebbe subire un ulteriore scossone nelle prossime puntate.

La scheda di Alfonso

Alfonso D’Apice, 25enne direttore di un locale che organizza eventi, è diventato noto al grande pubblico con la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, dove è entrato con la fidanzata Federica Petagna, ventenne napoletana, alla quale è stato legato per ben 8 anni. Federica scrive a TI per capire se la loro relazione possa migliorare vista la gelosia di Alfonso, che non le consentiva di vivere liberamente la sua giovanissima età. Durante il programma, Federica si avvicina molto ad un altro protagonista, Stefano. I due fidanzati, però, decidono di dare una seconda chance al loro amore, si chiariscono ed escono insieme dal programma. Dopo pochissimi giorni, però, Federica lascia Alfonso, il quale sospetta subito che ci sia lo zampino di Stefano. Alfonso, ancora innamoratissimo, non sta vivendo bene la decisione della sua, ormai ex, fidanzata.

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.