Grande Fratello, Alfonso esagera ancora con Mariavittoria: scoppia la polemica – VIDEO

Nella Casa del Grande Fratello, ancora una volta, un acceso diverbio ha acceso il dibattito tra i telespettatori. Protagonisti della discussione sono stati Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti. L’ex volto di Temptation Island, già al centro di polemiche per alcune sue dichiarazioni passate, si è nuovamente scontrato con la dottoressa romana durante la cena di San Valentino, evento che ha visto riunite tutte le coppie nate all’interno del reality.

Scontro acceso tra Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti

Durante la serata, Alfonso ha apostrofato Mariavittoria con un’espressione che ha immediatamente acceso il dibattito online: “Sei inacidita!”. La risposta della dottoressa non si è fatta attendere: “Non mi rivolgere parola, basta! Perché una persona che mi dice ‘ti sgamo, ti amma…’. Come hai detto? ‘Ti mangio, ti affosso, ti assalto’, me lo hai detto un botto di volte!”.

Alfonso, la frase shock che ha indignato il web

A quel punto, Alfonso D’Apice ha replicato con toni ancora più accesi, pronunciando una frase che ha lasciato impietriti i telespettatori e sollevato un’ondata di critiche sui social:

Nun sto pazziann chiù, parla in italiano e non dire le brutte parole! Io valgo cento volte te. E non alzare la voce. Non abbaiare. Non ti rivolgere mai più così a me con queste parolacce. Sei una dottoressa, fai la donna educata. Con me è guerra persa.

Parole che non sono passate inosservate e che molti hanno interpretato come offensive nei confronti della coinquilina. Ma non è finita qui. Alfonso, rivolgendosi alla fidanzata Chiara Cainelli, ha aggiunto:

Sembra un chihuahua!

Le reazioni sui social: il web si divide

Il popolo del web non ha perso tempo a commentare l’accaduto. Su X e Instagram, l’episodio è diventato virale, con centinaia di utenti che hanno espresso il loro disappunto per le parole di Alfonso. Alcuni chiedono addirittura un provvedimento disciplinare da parte della produzione del Grande Fratello, sottolineando che non è la prima volta che il concorrente si lascia andare a dichiarazioni controverse.

Già durante la trentunesima puntata, Alfonso era finito al centro delle critiche per aver pronunciato sottovoce una frase poco felice dopo aver ricevuto una nomination da Mariavittoria Minghetti:

Ti faccio saltare.

Un episodio che già all’epoca aveva sollevato molte discussioni e che ora torna prepotentemente alla ribalta dopo il nuovo scontro tra i due concorrenti.