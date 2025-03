Alfonso D’Apice interviene sulla lite tra Chiara e Zeudi: la sua posizione

Ad un passo dalla semifinale del Grande Fratello, che si preannuncia infuocata con ancora nove concorrenti in gara, un legame che sembrava indissolubile si è definitivamente incrinato. Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, un tempo inseparabili, ora appaiono sempre più distanti, alimentando i sospetti di una frattura insanabile. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito tra fan e opinionisti, portando Alfonso D’Apice, ex concorrente del reality e fidanzato della Cainelli, a intervenire pubblicamente.

Alfonso D’Apice rompe il silenzio sulla lite tra Chiara e Zeudi

Eliminato dal gioco diverse settimane fa, Alfonso ha scelto di esprimersi dopo essere stato sommerso da messaggi di fan desiderosi di conoscere il suo punto di vista. Attraverso una storia su Instagram, ha chiarito la sua posizione sulla crisi tra le due concorrenti.

Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla Casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici. Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai ci dovesse essere bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto.

Parole che confermano il forte legame con la Cainelli, ma che allo stesso tempo aprono scenari inaspettati sulla rottura tra le due gieffine.

Zeudi, l’unica vera amica di Chiara nella Casa?

Nel suo intervento, Alfonso ha espresso un’opinione che ha diviso il pubblico: secondo lui, Zeudi sarebbe l’unica vera amica di Chiara all’interno del reality.

Però questa volta non credo che sia il caso. Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità. Dico sempre ciò che penso, senza filtri o secondi fini e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia, senza interessi o secondi fini, che esista in quella Casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla Casa si renderà conto di tante cose.

Dichiarazioni che potrebbero influenzare le dinamiche di gioco e portare a nuovi colpi di scena nella Casa.

Nessun intervento in puntata: “Non voglio influenzarla”

Nonostante la forte esposizione sul tema, Alfonso ha chiarito che non prenderà parte alla puntata per commentare la situazione:

Non interverrò durante la puntata. Non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé. Ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica.

Una posizione che lascia aperti molti interrogativi: si sta davvero facendo da parte o sta cercando di inviare un messaggio a Chiara?