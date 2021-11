Alex Belli e Soleil Sorge, finalmente uno di fronte all’altro dopo la notte di confidenze al Grande Fratello Vip, hanno trovato il coraggio di parlare del loro rapporto e dei sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Alex vuole andare via dal GF Vip per “fuggire” da Soleil

“C’è una bellissima alchimia, una bellissima complicità che è una cosa unica”, afferma Alex che non vede altra soluzione – per tutelare Soleil e salvare il suo matrimonio – che abbandonare la Casa allontanandosi definitivamente da lei:

Posso proteggere te e la mia vita e per farlo devo andare via da qui.

“Non si fugge dai problemi, li devi risolvere” risponde Soleil, convinta che andare via o smettere di vedersi dopo la fine del GF Vip non sia la soluzione giusta.

Alex si sbottona ancora:

Noi non siamo un problema. Se io non avessi avuto i miei mondi, i miei impegni e il mio amore fuori io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle della Casa del Grande Fratello Vip. Siamo ancora in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più.