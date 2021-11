“Alex verrà squalificato”, la bomba di Sophie sul regolamento

Alex Belli ha aperto la seconda porta rossa del Grande Fratello Vip. Da regolamento, quindi, il concorrente dovrebbe essere squalificato. Nella notte, infatti, anche Sophie Codegoni ha evidenziato questo aspetto venendo censurata dalla regia.

Ha aperto la seconda porta, ragazzi è ovvio che è squalificato… no, no è il regolamento. Ha aperto la seconda porta, l’ho visto io. No, no, non puoi aprire. Se apri la prima sei eliminato ma se apri la seconda sei squalificato vuol dire che neanche più in studio puoi andare è regolamento, ragazzi è il regolamento. L’ho letto sul contratto è sempre successo.