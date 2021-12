Davide Silvestri e Alex Belli, a bordo della piscina del Grande Fratello Vip, fanno due chiacchiere e trattano temi delicati che portano a ragionare su alcune questioni che, probabilmente, non sono da sottovalutare, compresa la “dichiarazione d’amore” a Soleil Sorge.

Alex parla di Soleil con Davide: “Potevo innamorarmi anche di te…”

Tra Alex e Soleil c’è un rapporto che va oltre l’amicizia ma la presenza di Delia Duran non deve essere assolutamente ignorata. “Secondo me anche una cosa mentale è tradimento, per come ragiono io…”, afferma Davide a tal proposito.

“Immagina che questa cosa qua la potevo avere anche con te. Potevo alzare la posta e avercela con te, nessuno ci avrebbe detto niente. Mi potevo innamorare anche di te, e allora?”, aggiunge il man del game.

Secondo Alex il suo rapporto con Soleil sarebbe stato ingigantito. Dopo essersi confrontato con Davide, l’attore si confronta anche con Biagio che svela il suo punto di vista su Delia Duran.

“In verità non sto tradendo proprio niente”, afferma Belli con convinzione in riferimento al suo rapporto con Soleil. Secondo lui l’atteggiamento avuto nella Casa del Grande Fratello Vip con la Sorge, non può essere considerato tradimento, in quanto lui e la moglie hanno sempre parlato chiaramente di questi temi.

D’Anelli, dopo aver ascoltato il coinquilino conclude:

Delia va trattata in un modo e Soleil va trattata in un altro, ma devono avere una cosa in comune: il rispetto perché sono due donne. Questo è il consiglio che ti dà l’amico Biagio.

QUI IL VIDEO.