Dietro i teatrini di Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge ci sarebbe Fabrizio Corona. Ed infatti, dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, l’attore ha nuovamente tirato in ballo l’ex re dei paparazzi.

Al termine della puntata Alex si è particolarmente arrabbiato per la trama terribilmente “trash” che avrebbe preso la sua vita nel game più spiato d’Italia:

Ma poi che cazz* di spettacolo di merd* è quello? Quello non mi rappresenta, non è la mia vita. Io sono un’altra persona, non faccio queste stronz*te, sono un’artista… sono vero, sono dissacrante, sono contrastante ma non sono quello… non le voglio vedere queste cazz* di scene, non mi rappresentano.

Volevo far finta di niente. Mi guardava con quella cazz* di faccia come per dire: ‘Hai visto?’. E’ per questo che sono stato male anche per te cazz*. E sto male con la mia amica, sto male con mia moglie, sto male con Katia… e devo prendermi dell’ignorante. E mi dicono che tradisco mia moglie quando cazz*, non è vero porca troi*.