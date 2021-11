Alex Belli ha fatto pace con Gianmaria Antinolfi che gli ha perfino dato alcuni consigli per rompere il ghiaccio con Soleil Sorge e poter interagire con lei dopo tre giorni di totale silenzio e distacco.

Gianmaria aiuta Alex a far pace con Soleil

Lo sai che sto male a vederti così o non te ne frega un cazz*? C’ho un magone, sono tre giorni… cosa ti ho fatto? No adesso me lo dici perchè sinceramente così non riesco nemmeno ad andare a letto. Perché ti sei incespugliata in ‘sta roba?

Alex ha esordito in questo modo ma Soleil non è riuscita a “sciogliersi”:

Posso averli anche io dei giorni che non sto bene? Anche adesso non ho voglia di parlare. Se dici di essermi amico dovresti farlo… Non dirmi le stronz*te! Voi potevate venirmi a parlare. Io non ce l’ho con te ma fisicamente non sto bene.

Il man di Centovetrine non si è arreso:

Sto male per te, sono incespugliato. Vengo da te e non riesco a parlare. Mi manchi… L’unica persona con cui parli è Gianmaria. Ti rispetto in questa roba ma ma mi faccio dei super trip: che cosa ti ho fatto? Ti voglio un bene dell’anima e ti difendo pure quando hai torto.

Dopo quest’ultima affermazione Soleil ha voluto precisare:

Tipo dal giorno dopo (l’incontro con Delia, ndb) potevi benissimo chiedermi come stessi. Ti ho detto che stavo poco bene e mi facevi critiche fisiche e personali. Io non ho bisogno di complimenti ma se non sto bene non puoi venirmi a fare l’elenco e criticarmi fisicamente. Dopo la cosa di Delia stavo somatizzando fisicamente. Nonostante io stessi male ti sono stata vicina. Io sto male e tu hai fatto di tutto tranne che starmi accanto.

La Sorge ha aggiunto anche di avere alcuni dubbi:

Inizio ad avere i miei dubbi sinceramente. Non ti conosco se penso questo? Eh forse no, forse non ti conosco…

Successivamente i due amici sono riusciti a chiarirsi ammettendo di essersi mancati reciprocamente; “Mi sono mancati anche i tuoi starnuti”, ha concluso Alex abbracciando Soleil.

E il promotore di questa pace è stato Gianmaria.

Alex: “è la complicità che abbiamo che le ha dato fastidio, a Delia”

Soleil: “perfetto, non abbiamo più complicità, non deve stare male.”

Alex: “perfetto, era quello che io non volevo” Lui che pensa più alla complicità con Soleil che al malumore di Delia…

Possiamo tutti non cambiare opinione, però questo momento da parte di entrambi è stato vero.

‘Mi sei mancato’

“Secondo te quando ho visto Gianmaria e Sole ci son rimasto bene ?”

“Ci rimango male, questa è la mia verità”

“Invece di venir da me, vai da Gianmaria” Scusatemi ma questa è palesemente una scenata di gelosia da parte di Alex

