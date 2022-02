Stamattina Alex Belli, dopo aver abbandonato il suo letto, ha raggiunto Soleil Sorge scoppiando a piangere tra le sue braccia. Nella Casa del Grande Fratello Vip, il ritorno del man ha letteralmente rotto ogni equilibrio.

Soleil ha accolto Alex in lacrime tra le sue braccia cercando di consolarlo. “Mi sento vuoto”, ha commentato lui tra le lacrime. “Qui dentro siete protetti ma io fuori sono da solo”., ha aggiunto

“Ci sono io” ha risposto Soleil, dispiaciuta nel vedere l’amico provato dai pensieri che, di certo, negli ultimi mesi non gli hanno dato tregua.

Come la prenderà Delia appena le verrà mostrato questo avvicinamento tanto intimo tra i due?

Ecco il Video.

Lui cerca di instradarla nella versione migliore che può essere, lei ha bisogno di Alex e lui ha bisogno di una persona da plasmare in quel modo perché nutre il suo ego.

A vicenda si riescono a dare ciò di cui l’altro ha bisogno. Lei lo fa sentire il suo ego nutrito, lui sente di aiutarla nell’essere la versione migliore di se stessa.

Lui quando veniva qui le dava indicazioni perché era senza la sua guida. Lui sta cercando di rimettere sul binario una cosa che non è un treno. Appena non state insieme per un po’, automaticamente andrete a mancare a ciò che vi sforzate di essere, questo non è amore libero ma ingabbiato.