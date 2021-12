Le vicende sentimentali di Alex Belli e Soleil Sorge continuano ad interessare sempre di più i telespettatori del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo quanto emerso nella puntata di ieri del reality. L’attore ha ammesso la possibilità di amare due donne contemporaneamente. Soleil, di contro, è stata messa al corrente di questa situazione ma anche lei ha fatto fatica a nascondere del tutto i suo sentimenti.

Dopo la puntata Alex e Soleil hanno avuto modo di parlare di quanto accaduto ed in particolare Belli ha mostrato di avere le idee molto chiare in merito a quello che sta succedendo tra loro due, dichiarando:

Io non posso essere diverso da quello che sono, posso migliorarmi. Non sarà il GF a scombussolare quello che io sono, posso trovare solo valori aggiunti come ho trovato te. Io davvero credo che non posso buttare via tutto quello che abbiamo vissuto insieme e quello che potremmo vivere insieme trovando una nostra collocazione anche fuori di qui.