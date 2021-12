Simone Bonaccorsi, dopo la paparazzata con Delia Duran, è stato intervistato da FanPage ed ha svelato alcuni retroscena con protagonista Alex Belli quando si trovava ancora dentro la Casa del Grande Fratello Vip e flirtava con Soleil Sorge.

Il modello è stato tirato in ballo al Grande Fratello Vip, quando sono spuntate delle foto che lo ritraevano con Delia Duran:

Simone ha confidato il rapporto che c’è tra lui e Delia Duran:

Io, Delia e Alex siamo carissimi amici, sin dai tempi della nostra partecipazione a Temptation Island. Delia è stata molto male per ciò che ha visto al Grande Fratello Vip e io, da buon amico, in questi mesi le sono stato accanto. L’ho confortata. Insieme a Stella, Mirko Gancitano e Guenda Goria, ci siamo riuniti spesso a casa di Delia per seguire le puntate del reality insieme a lei.

Poi il retroscena su Delia mentre Alex si trovava ancora al GF Vip:

Con quale stato d’animo affrontava le clip con Soleil? Soffriva. Volavano i piatti a casa sua, vedendo alcuni video di Alex. Noi tentavamo di tranquillizzarla, ma lei andava dritta come un treno. Ha duemila ragioni. Da moglie dà fastidio vedere certi atteggiamenti. La capisco. Alex ha tirato un po’ la corda. Ma ho sempre detto a Delia, che Alex l’amava. In realtà, è Soleil a essere innamorata di Alex, ma lui no. Me lo ha confermato lui stesso.

Posso dire con certezza che per lui il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili. Alex si sta impegnando davvero tanto per riconquistare la moglie.