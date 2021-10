Alex Belli, Davide Silvestri e Soleil Sorge hanno composto una canzone sull’esperienza del Grande Fratello Vip. La “composizione”, naturalmente, non è stata apprezzata dal resto del gruppo che conosce ben poco l’ironia.

Alex Belli sbotta: “Fatemi uscire, non ce la faccio più!”

Raffaella Fico, Katia Ricciarelli e Francesca Cipriani non hanno apprezzato minimamente la canzone composta dal terzetto di vipponi. Le spiegazioni di Alex, Davide e Soleil non sono servite a nulla e la ex moglie di Pippo Baudo si è alterata:

Non mi piace, c’è troppa ironia dello sparlare, dello spettegolare, dell’eliminazione.

Anche Raffaella si è accodata al pensiero della Ricciarelli:

Doveva essere fatta in una maniera più leggera, più simpatica.

Alex Belli a questo punto è “esploso”:

Si tratta di sdrammatizzazione. Lungi da me andare a calcare qualcosa. Io mi tiro via dal discorso… prendetevi un po’ più sul ridere, sdrammatizzate di più. Posso cantare quello che voglio? E’ una roba ingiusta. Mandatemi fuori perché non ce la faccio più, se non posso esprimermi e cantare una canzone di merd* allora fatemi uscire.

Katia Ricciarelli ha replicato duramente:

La canzone come l’ha fatto stamattina non mi piaceva. Rispetta anche gli altri. C’è un modo di scherzare, non si può più scherzare sempre recitando. Hai un atteggiamento in questo momento che non è da te. Finalmente è venuto fuori il vero Alex, non alzare la voce con me…

Forse Katia si è dimenticata della spensieratezza e dovrebbe ritrovarla insieme a Raffaella, Francesca, Ainett e Carmen.

Katia è veramente assurda, all’esaurimento proprio.

Metà di questo cast non doveva neanche partecipare in questa edizione Gf, questo è il problema. #gfvip

#gfvip6 pic.twitter.com/8Pbp8pKWbQ — Alfio (@Alfio7even) October 20, 2021

#gfvip Manila come al solito vuole che gli altri siano diplomatici come fa lei ma non è così che funziona,se Alex deve dire qualcosa a Katia nn deve giraci attorno e anche Davide fa bene ad essere diretto,ma lei cosa vuole insegnare sempre se x prima è banderuola.. pic.twitter.com/ScZJmuJ8iR — Federica (@federica1119) October 20, 2021