“Alex mi sta distruggendo”: il nuovo sfogo di Delia, cosa ne pensa Davide

Nella giornata di oggi Delia Duran ha avuto modo di parlare a lungo di Alex Belli con i suoi inquilini. Dopo aver cercato ancora una volta di confrontarsi con Soleil in cerca di una verità sul marito che ha deciso di lasciare nei giorni scorsi a distanza.

Delia Duran torna a parlare di Alex Belli

Successivamente Delia ha avuto un confronto con Davide Silvestri al quale ha spiegato quali sono i comportamenti di Alex Belli che l’hanno portata ad allontanarsi in maniera definitiva da lui:

Invece di aiutarmi mi sta distruggendo. Nella rottura cerchi di costruire, non di distruggere…

Secondo la venezuelana il continuo intervento di Alex Belli non ha fatto altro che peggiorare la situazione rispetto alla loro relazione. La donna ha sottolineato come l’attore non abbia mai provato a lasciare veramente che le acque si calmassero alimentando quindi l’attenzione sulla loro situazione.

Secondo Davide, tutto ciò sarebbe negativo per Delia ma positivo per lo show, convinto che Alex stia continuando su questa strada al fine di tenere sempre alta l’attenzione su di loro.