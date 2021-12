Clarissa Selassiè intervistata da FanPage ha parlato ampiamente della sorella Lulù e del suo rapporto con Manuel Bortuzzo. L’ex concorrente ha detto la sua anche sul “giallo” attorno alla “sparizione” di Nicola Pisu nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. La princess, in ultimo, ha rivelato il suo punto di vista pure su Alex Belli e Soleil Sorge.

Che idea mi sono fatta della “coppia” composta da Alex Belli e Soleil Sorge? Mi dispiace che Soleil si sia trovata in mezzo a questa storia. Penso però che lei non abbia colpa, è lui che è sposato. Dice di amare la moglie e poi fa tutto ciò. È vero che al cuor non si comanda, però bisogna rispettare le persone che abbiamo fuori.

Mi è dispiaciuto molto che Delia abbia lasciato Milano. Non è facile stare fuori e vedere queste cose. È stato un po’ ipocrita da parte di Alex dire a Delia che con Sole c’è solo un’amicizia. Sarò strana io, ma i miei amici non li bacio, non ci dormo insieme, non dico che sono innamorata di loro.