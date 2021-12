Delia Duran “scappa” da Alex Belli dopo la dichiarazione pubblica a Soleil Sorge. L’attrice venezuelana lascia Milano e raggiunge Roma per la quarantena prima di entrare al Grande Fratello Vip?

Delia Duran “raggiunge” Alex Belli? “Devo scappare” e lascia Milano

Lei reagisce in maniera “teatrale” dicendo di voler lasciare i social per qualche tempo ma, personalmente, si sta semplicemente preparando per entrare nella Casa del GF Vip: possibile? Lo vedremo solo nel corso delle prossime settimane.

La decisione più “sconvolgente” riguarda proprio l’abitazione dove vive con Alex Belli che ha deciso di lasciare per qualche tempo: da una casa ad un altra?

Sono stati giorni complessi… vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… Hasta luego Milano!

Alcuni tweet su Alex e Soleil

Alex non vuole far soffrire Soleil e non vuole far soffrire Delia: allo stato attuale delle cose… è davvero un proposito realizzabile? #GFVIP pic.twitter.com/JVxx1swHl8 — Calcio Sport un Pó Tutto (@_Sport_Calcio_) December 3, 2021