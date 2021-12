Nuovo avvicinamento tra Soleil Sorge e Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante l’attore avesse parlato poco prima con Miriana Trevisan menzionando Delia Duran, continua a portare avanti quella che gli estimatori del reality considerano una “recita”.

“Quello che facciamo funziona”, Alex “si fa i film” su Soleil ma compare anche Delia

“Ma se Delia venisse e ti dicesse vieni via con me?”, ha domandato Miriana. “Ma io andrei via subito, subito adesso… Non vedo l’ora di uscire di qua io, non vedo l’ora!”, la risposta di Alex.

Belli poi ha aggiunto:

Io devo tornare alla mia vita, devo tornare ai miei progetti, alla mia società, ai ragazzi che lavorano con me, devo tornare da lei. Questa non è la mia realtà. E’ una bella realtà parallela ma sono molto lucido in questo, non pensare che io abbia completamente perso la ragione e il senno. Sono molto lucido, nello stesso tempo sono qui, 24 ore su 24 nonostante io posso fare meno, più, avanti e dietro, c’è un magnetismo molto forte che vorrei trasformarlo e, come ho già detto molte volte in confessionale, vorrei trasformare ma ci vuole il tempo…

E sulla parte più intima, il man del game ha commentato:

Ma neanche quello, la mia sessualità è completamente assopita da tre mesi, te lo dico sinceramente. E’ molto emozionale ma non ho istinti di questo tipo, quindi tutto sommato sto anche bello tranquillo sotto questo punto di vista.

Stanotte, sotto le coperte con Soleil, l’attore ha ribadito: “Quello che facciamo funziona”, “Se lo dici tu…” è stata la risposta della Sorge che, secondo il popolo di internet, sarebbe all’oscuro di tutto: voi cosa ne pensate?

S: “Vuoi acqua? Vuoi qualcosa?”

A: “Te”

S: “Limone o pesca?”

A: “Limone” (Capitela a doppio senso…) Niente mi fanno volare.🍋😂✈️

#Solex pic.twitter.com/gc9BdUONDv — FrancescaZappavigna (@zappavignaFra) December 6, 2021

Scena : lo sguardo

Alex “Lo sai che ti è cambiato lo sguardo?

Soleil ” tipo? In che modo?

Alex “boh (sorrisino finto malizioso)”

Soleil ” perchè sono stanca”

Alex “No. Hai un altro sguardo rispetto all’inizio”

Soleil “Ah forse perchè mi sono rotta la m…a” #gfvip pic.twitter.com/vfI6xjm34c — Catia (@catiuz92) December 6, 2021

Alex “Che bello se ci potessero dare un bel film..o il film lo stiamo facendo noi.

Vabbè che arrivano i titoli di coda.”

Soleil “Speriamo arrivino presto” Cioè lo stanno dicendo chiaramente.

Possiamo smetterla con sta soap? @AdrianaVolpeTV@SBruganelli#gfvip pic.twitter.com/X4N987mc4Z — Catia (@catiuz92) December 6, 2021