“Facciamola esplodere”, Alex e Delia: spunta un video che fa discutere i fan di Soleil (ma non è come sembra)

Un video con protagonisti Alex Belli e Delia Duran, durante il party del Grande Fratello Vip, sta facendo mormorare la rete per via di un possibile “piano” della coppia nei confronti di Soleil Sorge (ma, secondo me, non è come sembra).

Nel breve video che circola su Twitter si vedono Delia e Alex in giardino mentre parlano tra di loro. Ma è soprattutto la frase sussurrata all’orecchio dalla modella venezuelana a destare qualche sospetto.

Il contenuto del discorso è di difficile comprensione a causa della musica troppo alta, mentre è più comprensibile la risposta di Alex: “Qui dentro non sicuramente…” (poi scoppiano a ridere).

Di seguito Delia sembrerebbe aggiungere: “Quando tu hai voglia… boom!”. Alcuni fan di Soleil sarebbero certi che il messaggio della Duran fosse proprio da attribuire alla Sorge (una sorta di “facciamola esplodere…”).

Tesi fortemente azzardata secondo il mio punto di vista.

Io credo che le cose siano, invece, molto più semplici del previsto.

Delia avrebbe sussurrato ad Alex di aver voglia di fare l’amore con lui e, alla risposta “non certo qui dentro”, la modella venezuelana ha aggiunto: “quando tu hai voglia… boom!”.

Credo sia abbastanza chiaro: voi cosa ne pensate?

