Il party del Grande Fratello Vip ha creato nuove “spaccature” in Casa. Alex Belli e Delia Duran, dopo avere riacceso gli animi della residenza più spiata di Cinecittà, avevano persino l’intenzione di coinvolgere in un presunto ménage à trois anche Soleil Sorge.

La reazione di Soleil, tuttavia, non è stata quella che forse la coppia si aspettava, dal momento che l’italo americana ha voluto prendere le distanze in modo deciso.

Stando a quanto emerge dalla clip in questione, è possibile notare come Alex e Delia, molto complici, abbiano tentato di trascinare Soleil verso un approccio più intimo (generando – giustamente – una vera sommossa social).

“Lasciami andare, mi lasciare andare entrambi? Cortesemente, ho bisogno di acqua… lasciatemi bere dell’acqua”, ha affermato Soleil nel tentativo di divincolarsi. Alex Belli, quindi, ha anche accusato la sua amica speciale di aver alzato un muro nei suoi confronti:

Tu hai tirato sto cazz* di muro con me, hai tirato sto cazz* di muro con me, il problema sono io! Il problema sei tu che hai tirato sto cazz* di muro con me, che è una roba che non ha senso. Io capisco il tuo problema ma io non ho nessun muro. Amore, Sole, io ti conosco come le mie tasche…