Nel post puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran questa notte è tornata a parlare del compagno Alex Belli. Questa volta però l’attrice venezuelana ha dedicato parole di stima all’uomo, svelando il suo punto debole che potrebbe avergli impedito di vincere il GF Vip.

Delia Duran e la sua visione di Alex Belli

Parlando con Davide Silvestri, Delia si è complimentata per il comportamento sempre corretto che l’attore ha avuto nei confronti della fidanzata Alessia, tanto da non essere mai caduto in tentazioni nel corso dell’esperienza al GF Vip.

A differenza sua, Alex si è sempre mostrato fin troppo sensibile al fascino femminile, ma nonostante questo, come riporta Biccy, Delia lo ha riempito di complimenti:

Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui fosse fisicato ed ero attratta, non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?

Tuttavia ha svelato anche un lato debole di Alex Belli:

Alex invece da questo punto di vista cede prima. Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti.

Proprio questo suo aspetto “debole” nei confronti delle donne avrebbe impedito, secondo Delia, che arrivasse fino alla fine dentro il reality (ricordiamo che tuttavia non è stato eliminato bensì squalificato):