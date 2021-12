Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha avuto modo di confrontarsi (nuovamente) con Soleil Sorge e mamma Wendy Kay. A distanza di nemmeno 24 ore dalla puntata, il man ci ha regalato un nuovo colpo di scena.

Ed infatti Alex Belli ha smesso di seguire Soleil Sorge su Instagram (lei, invece, lo segue ancora): per quale motivo? Ieri il man della factory si è scontrato pure con l’american smile (in origine Alessandro Basciano).

Alex ha anche scritto un lungo commento su Twitter, proprio dedicato a Soleil e, in qualche modo, ha pure “spiegato” la sua ultima decisione:

Se l’amicizia c’è, questa relazione va avanti per tutta la vita. Se non c’è, invece… Ecco perché mi incavolo quando sento parlare di amicizia. Lui sta facendo una pessima figura, ma anche lei ha le sue colpe perché bisogna essere in due. Lui è uscito in maniera brutta e continua… Io mi meraviglio anche di Delia. Soleil è stata messa in mezzo.