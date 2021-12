Soleil Sorge e Alex Belli continuano a far discutere dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante Signorini abbia fatto credere che il pubblico ama la “coppia”, in realtà ci siamo già stancati di tutto questo teatrino.

Ieri, durante la litigata tra Soleil e Sophie, proprio la Codegoni ha svelato un interessantissimo retroscena in merito a questa “sceneggiata” che va avanti ormai da tre mesi:

In realtà, successivamente, qualcosa ha detto chiacchierando con Gianmaria e Miriana:

Con tutte le cose che so su di lei non deve infastidirmi. Ho assistito a delle scene fuori di qui, che lascia perdere… l’hanno cacciata da quella cena che gratuitamente si è messa ad insultare Vito e lui è un uomo splendido.

Alex Belli, parlando del suo rapporto con Soleil Sorge, ha parlato con Biagio D’Anelli citando anche Delia Duran confermando di non averla tradita:

Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia e ci siamo promessi amore libero quando ci siamo sposati. Facciamo feste con amici e amiche ogni venerdì, come quelle di Halloween. Per noi il kiss freeze è una sciocchezza… capisci?

Quando ero giovane ho tradito ma adesso non so tradendo proprio per nulla, non tradisco nessuno perché per la prima volta ho mostrato ciò che sono e Delia mi accetta e non ho dovuto fare niente per adattarmi ed è questa la cosa che mi fa impazzire perché lei non solo mi accetta ma ne fa parte. Giochiamo a carte scoperte e viviamo in modo libero dal punto di vista emozionale.