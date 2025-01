Alex Belli torna al Grande Fratello? Il paragone con Lorenzo e cosa pensa di Helena

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Alex Belli, aveva commentato l’eliminazione di Helena Prestes manifestando non pochi dubbi sul reality. Adesso, intercettato da SuperGuidaTv, ha voluto chiarire il suo pensiero.

Alex Belli torna al Grande Fratello? Il commento su Helena e Lorenzo

Cosa aveva detto Alex Belli all’epoca? Usando il suo profilo di X aveva espresso il suo pensiero, asserendo:

Considerazione GF, girando nel web, non c’è un solo commento che non sia a favore di Helena e contro la sua Eliminazione, forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE alle sorti del gioco??

Intervistato da SuperGuidaTV, in qualche modo ha ritrattato i dubbi precedenti, chiarendo:

Sono molto attivo su X e nei miei feed – oltre alle vicende di politica mondiale – seguo molto le vicende del Grande Fratello. Vedendo i feed che mi arrivavano mi risultava strano che un personaggio così forte e voluto all’interno della casa potesse cadere in un televoto in cui c’erano personaggi molto meno forti rispetto a Helena e a Shaila. La mia era una considerazione ma non volevo mettere in dubbio il sistema di voto. Alcune volte succedono cose inspiegabili, ci sono tante variabili all’interno del programma che noi non conosciamo e che anche io ignoravo quando ero nel programma.

Belli ha poi azzardato ad un paragone con Lorenzo Spolverato:

Rispetto alla mia edizione c’è stato uno spartiacque di una dinamica forte e mi riferisco alla dinamica del triangolo amoroso. Da lì in poi si è cercato anche nelle edizioni successive di trovare e replicare con la stessa forza di racconto il triangolo. Quello che accomuna la mia storia a quella di Lorenzo è stato proprio questo. Mi sento lontano da Lorenzo perché siamo due persone con personalità forti però siamo abbastanza distanti dal punto di vista comportamentale.

Essendo un ex gieffino, potrebbe esserci anche per lui la possibilità di un ritorno al Grande Fratello? Alex Belli, in merito, ha lasciato intendere che non sarebbe qualcosa che contempla: