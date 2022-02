Alex Belli torna al GF Vip: Soleil si tira fuori e spoilera cosa farà

Oggi potrebbe essere il grande giorno: Alex Belli potrebbe infatti varcare la porta rossa e fare nuovamente ritorno nella Casa del GF Vip con un compito ben preciso: fare chiarezza definitiva sulla storia che lo ha visto protagonista del triangolo con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge.

Alex Belli torna al GF Vip: la reazione dei Vipponi

Dallo scorso lunedì sera, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini, Alex Belli ha iniziato la quarantena accettando la sfida del Grande Fratello Vip di rientrare in Casa. Ormai i Vipponi, complici le voci dall’esterno, hanno compreso del colpo di scena in arrivo.

Ma come reagiranno al momento dell’ingresso nella Casa di Alex Belli? Delia è la più scossa di tutti, mentre Soleil sta dimostrando grande menefreghismo in merito tanto da essersene già tirata fuori.

Nelle passate ore, chiacchierando in camera con Davide Silvestri e Barù, Delia ha ribadito la sua posizione. Davide ha ironizzato asserendo che al momento dell’ingresso in Casa di Alex tutti fingeranno sorpresa. Barù ha previsto che Signorini manderà tutti in camera tranne Delia e Soleil, ma quest’ultima ha commentato:

Ma vah, anche io andrò in camera, che centro più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da sto gioco del cavolo?