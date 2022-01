Dopo la diretta del Grande Fratello Vip decisamente turbolenta, oggi si è continuato a parlare di Alex Belli anche nel corso di Mattino Cinque. Complice del retroscena è stata Emanuela Tittocchia, ex fidanzata di Biagio D’Anelli.

La Tittocchia, sempre nel corso della parentesi di Mattino Cinque dedicata al GF Vip, ha espresso il suo punto di vista pure su Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan visti i precedenti attacchi dell’esperto di gossip nei confronti della showgirl prima del suo ingresso nella Casa:

Le parole che escono dalla bocca di Biagio sono delle parole che sono sempre legate al fatto di riuscire a manipolare chiunque, non puoi assolutamente parlare, basta che non tocchi Miriana perché non se lo merita.