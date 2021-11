Gianmaria Antinolfi dopo aver rotto ufficialmente con Sophie Codegoni è stato rimproverato da Alex Belli e Soleil Sorge per il suo atteggiamento dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Ad aprire le danze ci ha pensato Alex Belli. In giardino con Gianmaria e Sophie, l’attore ha spiegato all’imprenditore per quale motivo il suo atteggiamento sarebbe risultato “fake” agli occhi della Casa:

Tutti quelli che fanno falsi sorrisi per depistare… è questa la verità. Ciccio, come Raffaella Fico che ci guardava tutto il giorno e Soleil le stava sui coglion*, ha fatto bella figura secondo te?

Anche Soleil Sorge non è stata clemente con Gianmaria:

Ringrazia che sono una che fa tanta beneficenza e sto ancora qui ad ascoltarti. Tu sei un fake… Sophie è un fake con un puntino di domanda perché non la conosco. Ma è ovvio che lei fisicamente ti piace ma c’è più complicità tra me e lei, sia fisicamente che mentalmente che tra te e lei…

Non te le sei ancora rotto le palle? Fai il tour della pietà pensando che la gente fuori non ti abbia capito? Pure Aldo e Manila ti prendono per il cul*. Se Sophie ti piace? Ma ovvio che ti piace fisicamente perché è meravigliosa ma il punto non è questo. Ma tu la conosci? Che cosa ha lei dentro?