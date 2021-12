Soleil Sorge tormenta Alex Belli. Anche per Natale l’ex Vippone ha continuato a far parlare di sé per una dedicata riservata ai suoi ex inquilini della Casa del Grande Fratello Vip ma in particolar modo a Soleil Sorge, con la quale aveva intrapreso una amicizia speciale.

Alex Belli e la nuova dedica a Soleil per Natale

Delia Duran, moglie di Alex Belli, non ha mai preso bene la vicinanza eccessiva del marito all’influencer. Come avrà reagito alla sua nuova dedica al termine della quale il nome di Soleil è stato urlato in casa a squarciagola?

Ieri, Alex Belli ha voluto cimentarsi nella sua grande passione, il pianoforte. E se come musicista se la cava bene, come cantante ancora una volta ha lasciato a desiderare facendoci subito ripensare all’espressione diventata virale di Aldo Montano.

Questa volta però è stato il contenuto del brano ad aver fatto sobbalzare dai divani. L’attore ha deciso di cimentarsi nell’adattamento della canzone Bella dove Soleil ha preso il posto di Esmeralda sul finale del brano:

La parola bella è nata insieme a lei

Col suo corpo e con i piedi scalzi e voi

Questo è un volo che afferrerei e stringerei

Ma sale su l’inferno a stringere me

Tanti auguri a voi grandi fratelloni

Con quale cuore prego ancora Cinecittà

C’è qualcuno che le scaglierà la nomination

Sia cancellato dalla faccia della terra!

Volesse la Ricciarelli, la vita passerei

Con le mie dita tra i capelli di Soleil.

Una dedica che sul finale ha indubbiamente spiazzato provocando in qualche modo anche l’ironia dei social.