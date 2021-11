“Sto male e mi manca!”, Alex Belli soffre per la distanza da Soleil Sorge

Nuovi momenti di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli ha confidato di sentire molto la mancanza di Soleil Sorge, distante da lui dopo i battibecchi avuti con Delia Duran.

Alex Belli sente la mancanza di Soleil Sorge

A me manca, mi manca come presenza, come solidarietà. A me fa stare molto male, sta roba qui. – ha svelato Alex confidandosi con Sophie – Tu pensi che abbia dato fastidio a Soleil che mi sia avvicinato a te?

Sophie non crede che il loro avvicinamento possa avere infastidito in qualche modo Soleil, da sempre molto decisa e sicura.

Di contro, la ex tronista non riesce a comprendere la sua reazione:

Non riesco a capirla. Più che l’allontanamento con te, che posso capirlo per non crearti problemi, invece vedo questa cosa di sfida nei tuoi confronti e di cambiamento totale con Gianmaria.

Proprio in merito all’imprenditore campano, Alex ha risolto con lui in queste ore e Antinolfi gli ha dato un suggerimento su Soleil:

Sicuramente in questo momento lei non sta bene qua dentro, vorrebbe essere altrove. Lei somatizza, non è una che le caccia fuori, se le tiene dentro e poi scoppia.

ALEX È PIÙ PREOCCUPATO DEL RAPPORTO TRA SOLEIL E GIANMARIA CHE DELLA MOGLIE FUORI #gfvip pic.twitter.com/6ffF2dfLDH — culturale (@pazzeska6) November 11, 2021