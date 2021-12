Alex Belli e Delia Duran hanno un rapporto d’amore molto libero e particolare. L’attore di Centovetrine l’ha fatto capire in ogni e, anche per questo motivo, parlando in questi giorni con Giacomo Urtis ha svelato che pure a sua moglie piace Soleil Sorge.

“A Delia piace Soleil”, Alex Belli “senza freni” al GF Vip

Delia capirà tutto, è una donna aperta e lo so bene perché la conosco da tanto. Il pubblico in generale non può capire molte cose, lo sai come funziona in questo mondo. Ha detto che io, lei e Soleil siamo un trio. Delia prima di entrare al GF Vip mi ha detto che sarebbe stata Soleil la persona con cui mi sarei trovato bene. A lei Soleil piace, io questo lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella che viene in vacanza con noi e dormiamo insieme. Per come siamo fatti io e Delia il pubblico generalista non capirà mai. Me la sono sposata proprio perché è avanti anni luce, è il mio equilibrio e mi ha capito. Sta insieme a me da tre anni e non mi dice niente perché sa di stare con un uomo multitasking.

Quello di cui parla Alex Belli si avvicina molto al poliamore e non c’è assolutamente nulla di male. Anzi, mi piacerebbe che si esponesse in tal senso per cercare di far capire al pubblico cosa significa (qualora fosse realmente così).

Alex: “Delia si comporta nella stessa maniera in cui io mi comporto qui, è peggio di me” “Io ho tenuto una linea dall’inizio alla fine è sto cercando di tenerla finché io non cedo”#gfvip — Francesca 💋 (@sonoingenua_) December 2, 2021

“Ecco cosa mi hanno detto gli autori”

Alex Belli parlando con Soleil Sorge, ha anche svelato cosa gli avrebbero detto gli autori del GF Vip dopo aver palesato la sua volontà di abbandonare il reality show per separarsi dall’amica speciale: