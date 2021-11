Alex Belli fa una scorrettezza prima delle nomination? Forse non è come sembra… – VIDEO

Alex Belli è al centro delle polemiche social. Nella prima serata di ieri, approfittando di un momento di confusione nella Casa del Grande Fratello Vip, avrebbe controllato prima le piramidi per fare il nome direttamente in Confessionale?

Alex Belli fa una scorrettezza prima delle nomination?

L’attore ha guardato sotto le piramidi, facendo “ipotizzare” un piano per poter fare la nomination direttamente in confessionale, ma non è come sembra…

Ecco il video condiviso dai colleghi di Biccy:

La SCORRETTEZZA di Alex Belli che approfitta di un momento di caos per scegliersi il piramidale rosso e fare la nomination in confessionale. #GFVip @GrandeFratello pic.twitter.com/JF19WqZGxW — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2021



Gli amici di Twitter però, ci hanno fatto notare che lo sguardo alle piramidi sarebbe avvenuto al termine della puntata e non prima delle nomination.

Questa scena è avvenuta a puntata finita — laura (@con_chi95) November 2, 2021

Successo a fine puntata — StreetLoveItaly 🧔🏻 (@streetloveitaly) November 2, 2021

Ma schiaccia la punta della piramide e fa un segno con l’unghia, anche se fosse successo dopo puntata è comunque un tentativo di riconoscere la piramide per le future nomination #GFVIP — Marjı (@vintagebasnicar) November 2, 2021

È successo a fine puntata. — 赤いフレア Red Bengala (@RedBengala) November 2, 2021