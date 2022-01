Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha scoperto (in diretta) che Delia Duran lo ha lasciato dopo l’aereo ricevuto al Grande Fratello Vip che faceva riferimento al suo rapporto con il marito e Soleil Sorge.

Io quello che ho vissuto con Sole, lo avete visto tutti, non c’è bisogno che Delia lo chieda agli altri. Se Soleil dicesse che si è innamorata di me? Ma lo siamo . Ed è quello che spezza il cuore di Delia ma io la amo ed è la mia metà lei. Ma cosa posso fare? Io ho questi rapporti nella vita, li ho avuti oltre Soleil. Io le ho detto di entrare e giocare, come abbiamo sempre fatto.

Di seguito Alex Belli ha lanciato lo “spoilerone” svelando di aver lasciato un rebus per Delia dentro la Casa del GF Vip:

In maniera inconsapevole, io avevo lasciato una cosa per lei che poi non sono riuscito a darle perché non è ritornata. All’interno della Casa c’è un messaggio per Delia, deve trovarlo. E’ un enigma. Ha la possibilità di giocare con me anche se io sono fuori.

Alex, durante l’intervista, ha scoperto in diretta che Delia lo ha lasciato:

Lei si basa su un cazz* di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che ti dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io invito Delia a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di lei e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi sull’aereo dei fan.

La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Non avete capito niente del rapporto che ho con Soleil, non c’entra niente la ‘troppia’.

Se non mi viene di andare dentro la Casa a riprendermela? Ma certo, ci andrei adesso, spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità. Ripeto, deve andare piano e deve parlare con Soleil e non con le altre che le mettono in testa delle cose. Quella roba lì non le fa bene e lo sapevo.