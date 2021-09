Oltre a Nicola Pisu anche Samy Youseef ha una storia fortissima da raccontare. Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip confidandosi con Alex Belli ha parlato del suo arrivo in Italia.

Il modello di Moschino si trovava sopra un barcone ed è finito in acqua travolto da un’onda a circa un paio di chilometri dalla costa.

Per via della forte corrente Samy ha bevuto molto acqua ma è riuscito a salvarsi.

Una onda, infatti, è stata in grado di spingerlo fino a dove si toccava permettendogli letteralmente di raggiungere terra ed arrivare alla riva scoppiando a piangere per la gioia: “Sono grato di essere vivo e di poterlo raccontare”, ha confidato.

Alex Belli, di seguito, ha fatto anche un bellissimo discorso sull’immigrazione apprezzato anche dagli amici del web:

Molte volte questo argomento viene visto in maniera egoistica. L’Italia ha dei problemi con l’immagrazione ma non abbiano capito che è un valore aggiunto. Il fatto di accogliere persone che vengono a lavorare e sono brave… per noi è un valore aggiunto e una nazione progredita lo deve capire. In questi anni invece abbiamo visto questa cosa in maniera negativa ma non è così. Noi dobbiamo testimoniare questa cosa perché queste persone sono un valore e non dobbiamo essere chiusi. Chi l’ha detto che se nasci in Egitto non puoi andare in Italia? Il mondo non è di tutti?