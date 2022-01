Durante il nuovo appuntamento con Mattino Cinque, un paparazzo ha svelato una nuova possibile frequentazione di Alex Belli con un’altra donna fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello Vip.

Naturalmente sto paparazzando Alex Belli e voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che ha la testa altrove, a buon intenditore poche parole. Lui sta già pensando ad altro, mi arriva da diversi informatori fra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip, a buon intenditore poche parole. Non ci sono ancora foto: sicuramente si sta sentendo con qualcuno. Ma se chiediamo alle sue ex è una cosa che lui ha sempre fatto, quando lui parla di amore libero… Se ti sto dicendo che sta frequentando altre ragazze? Diverse persone me l’hanno detto, lui con un’altra sua ex ha avuto più o meno lo stesso problema. Si sente con delle ragazze, sono messaggi, c’è tutto, ci sono informazioni, anche i miei colleghi lo sanno, non sono l’unico a saperlo.

Alex ha risposto in maniera ironica su Twitter, pubblicando un video in cui suona il pianoforte in compagnia di Bella, la sua inseparabile cagnolina.:

Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella!

