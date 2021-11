Alex Belli fa una richiesta particolare al GF Vip: c’entra Soleil Sorge

Alex Belli e Soleil Sorge, dopo una partita a biliardo nella Casa del Grande Fratello Vip, ne approfittano per fare due chiacchiere in salone. L’attore, all’improvviso, ha fatto persino una richiesta particolare.

Voglio andare nella Nave dell’Amore con te. Ti immagini che bello? Cazz*, gli unici che si meritano la Love Boat siamo noi! Le abbiamo vissute tutte… anche le crisi! Studi, tempeste… non pensi che ce la meritiamo?

Soleil Sorge ha aggiunto con molta ironia:

Sarebbe fig*! Almeno è una storia vera… ormai dura da ben due mesi, siamo più ufficiali di qualsiasi altra coppia nata e morta in questa Casa. Non ci siamo mai lasciati… anche la crisi, poi ci siamo rimessi insieme! Abbiamo vissuti confronti… tipo Beautiful, come Ridge mentre è sposato e c’è la tipa…