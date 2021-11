Che Alex Belli sia una persona molto aperta e di larghe vedute glielo dobbiamo. Può aver fatto uno scivolone dietro l’altro in queste ultime settimane al Grande Fratello Vip ma il suo modo di vivere le relazioni è abbastanza trasparente.

Su TikTok, per esempio, hanno condiviso un video di Alex che parla del suo rapporto d’amore con la moglie Delia, facendo ipotizzare di avere con lei un rapporto particolarmente aperto e libero che hanno costruito con il tempo:

Ci ho messo 38 anni per trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Quello che è successo nella notte di Halloween succede ogni venerdì a casa nostra. Stella viene in vacanza con noi, vive con voi. Man capisci?