Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha parlato nuovamente della rottura tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. L’ex del Grande Fratello Vip ha svelato anche il suo attuale rapporto con Soleil Sorge dopo la “chimica artistica” della Casa più spiata d’Italia.

Io solitamente non mi inserisco dentro in situazione sentimentali altri perché ne ho abbastanza di miei. L’unica cosa che posso dirti è che, dopo essersi conosciuti dal GF Vip, la prova del nove è fuori.

Io ho parlato con Lulù e Manuel e ci hanno provato a viversi fuori e per ragioni che non conosco qualcosa non ha funzionato, tutto lì. Il sabato prima dell’agenzia eravamo a cena per festeggiare il compleanno di Delia.

Come stava Lulù? Mi ricordo che sicuramente era sempre al telefono con Manuel però… non ci ho messo il dito, non lo so di cosa stavano parlando.