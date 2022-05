Clarissa Selassiè, ospite di Casa Chi, ha smentito le news di Alex Belli: dalla rottura di Lulù e Manuel Bortuzzo (mentre erano in studio da lui), fino al presunto flirt tra Jessica e Simone Bonaccorsi.

Alex Belli pubblica i messaggi privati di Clarissa Selassiè

Noi vogliamo molto bene ad Alex però ci siamo rimaste male, perché ha un affetto per noi non ha senso dire queste fake news. Lulù si era lasciata quando stava lì? Cosa non vera e anche se fosse non so come lui potrebbe saperlo. Il popolo social sa qual è la verità. Ti stimo, ho affetto per te, però appena sai qualcosa la sfrutti per andarti a fare un’ospitata. Mi è sembrata un po’ cheap come cosa. Lui mi ha detto di non prendermela perché ci stava, è il nostro lavoro.

Smentita anche la news su Jessica:

La cosa che ha detto su Jessica mi ha fatto molto ridere. La sera in cui Jessica ha conosciuto questo amico di Alex io stavo con lei e non è assolutamente vero che sono andati in ascensore insieme. Uno dei due aveva fatto le scale. Fake news totali! Ci sono anche le prove che poi noi sorelle potremmo dimostrare. La flash news è che tutto quello che ha detto Alex sono fake news. Chi ci conosce, ci segue e nota. Alla fine la figuraccia l’ha fatta Alex.

Dopo l’intervista di Clarissa anche Alex ha risposto su Twitter:

Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto. Questo è il mio unico pensiero a riguardo!

Allegato al tweet, uno screen di WhatsApp con i messaggi di Alex in risposta ad un audio di Clarissa:

Amore mio, io non ho difeso nessuno. Ho semplicemente detto che il rapporto fuori dal GF Vip va testato oltre la bolla e ci sono coppie che resistono e altre che fuori non resistono nella vita reale. Tutto qua, una semplice domanda con una semplice risposta…

